Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat. Bugün için kritik uyarı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara-İstanbul istikameti bugün saat 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat. Bugün için kritik uyarı

Salı günü Bolu Dağı'nı kullanacaklar için kritik uyarı yapıldı. TEM'in Bolu Dağı geçişi Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapanacak.

Ulaştıma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi'nin Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı (bugün) günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

ULAŞIM FARKLI YERDEN SAĞLANACAK

Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır.

Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti bu süreçte hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

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