Bolu Dağı’ndan geçecekler dikkat. Önünüzü göremeyebilirsiniz

Kaynak: İHA
Bolu Dağı’ndan geçecekler dikkat. Önünüzü göremeyebilirsiniz
Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı ve sis görüş mesafesinin 20 metreye düşürdü. O anlar havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nda yağış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede sis ara ara ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle Bakacak, Darıyeri ve Sarıçökek bölgelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar indi. Etkisini gösteren kar yağışı ve sis havadan da kaydedildi.

Topuk yaylasına giden Sürücü Ramazan Çolak, Bolu Dağı'nda yoğun kar ve sisli bir hava olduğu konusunda uyarıda bulunarak, “Ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok. Şuanda Topuk Yaylasına gidiyorum. Orası biraz karışık. Orada şu anda kar 1 metreye yaklaştı. Yani 100 santimetre oldu ama ulaşımda sorun olmuyor. Yollarımız açık" diye konuştu.

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