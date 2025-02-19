Bolu Dağı'nı kullanacak sürücüler dikkat! Göz gözü görmüyor: Mesafe 30 metre

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu Dağı'nda etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. D-100 kara yolunun Bolu geçişinde gece saatlerinde kar yağışı etkili olmuştu. Sürücüler, ışıklı tabelalarla uyarılarak dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriliyor.

TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

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Bölgede kar yağışı etkisini yitirirken etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düştü.

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Sisin etkili olduğu D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

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Işıklı tabelalarla sürücüler takip mesafelerini korumaları noktasında uyarılıyor.

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