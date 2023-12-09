Bolu Dağı'nı sis ve sağanak esir aldı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanağın etkili olması nedeniyle görüş mesafesi düştü. Polis ve jandarma ekipleri, vatandaşa uyarılarda bulundu.

KAYNAK: AA
Bolu Dağı'nı sis ve sağanak esir aldı

Yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde de sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.

Güzergahın Düzce geçişinde Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bolu kesiminde de Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

POLİS VE JANDARMADAN UYARI

Bölgede ring halinde bulunan Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak etkisini gösterdi.

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