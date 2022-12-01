Bolu Göytur geçici 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bolu Göytur, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 2 beden işçisi alacak. Son başvuru tarihi 8 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

İlkokul mezunu

18-60 yaş arası

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Beden işçisi olarak çalışma şartlarına uygun sağlık raporu

YER VE TARİH BİLGİSİ

Yer: GÖYTUR LTD. ŞTİ. GÖYNÜK/BOLU

Tarih: 08.12.2022

Saat: 16.30