Bolu Göytur geçici 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bolu Göytur, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 2 beden işçisi alacak. Son başvuru tarihi 8 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
İlkokul mezunu
18-60 yaş arası
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Beden işçisi olarak çalışma şartlarına uygun sağlık raporu
YER VE TARİH BİLGİSİ
Yer: GÖYTUR LTD. ŞTİ. GÖYNÜK/BOLU
Tarih: 08.12.2022
Saat: 16.30
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.