Bolu’da 2023'te 460 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonları hakkında bilgi verildi.
Geçtiğimiz yıl 248 operasyon yapıldığı ifade edilirken, 460 kilogram 158 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 471 şahsa işlem yapılırken 69'u tutuklandı.
Öte yandan, uyuşturucu madde kullanımına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. 52 etkinlikte bin 725 anne ve anne adayı bilgilendirildi.
‘Narko Rehber Projesi’ ise çerçevesinde 98 etkinlikte 14 bin 871 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti yapıldı.