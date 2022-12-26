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Bolu'da kaçak sigara operasyonu

Bolu’da düzenlenen operasyonda bir tırda, 371 koli içerisinde içi tütün dolu 6 milyon 232 bin 800 makaron ele geçirildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:08
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Bolu'da 6 milyon 232 bin kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da kaçak sigara operasyonu
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Bolu’da TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde kontrol amacıyla durdurulan bir tırda 6 milyon 232 bin 800 içi tütün dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde denetim gerçekleştirdi. Kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik yapılan uygulamada kontrol amaçlı bir tır durduruldu. G.B. (39) idaresindeki tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 371 koli içerisinde içi tütün dolu 6 milyon 232 bin 800 makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü G.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.


(Kaynak: İHA)

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