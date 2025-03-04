Bolu'da dernek lokaline kumar baskını

Kaynak: İHA
Bolu'da dernek lokaline kumar baskını

Bolu'da kumar oynatıldığı tespit edilen bir dernek lokaline baskın düzenlendi. Baskında, 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira para cezası kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Çalışmalar kapsamında şehir genelinde kumar oynanan ve oynatılan mekanlara yönelik baskınlar gerçekleşti.

Bu çerçevede, Bahçelievler Mahallesi'nde kumar oynatıldığı tespit edilen bir derneğin lokaline ekipler tarafından baskın yapıldı.

İş yeri sahiplerinin kumar oynadığı tespit edildi. İş yeri sahibi dahil 5 şahsa kişi başı 9 bin 247 lira olmak üzere toplamda 46 bin 235 lira para cezası kesildi.

Ayrıca şahıslar hakkında işlem de yapıldı.

aw405093-01.jpg

Son Haberler
Halk TV ‘bilirkişi’ davasında mütalaa açıklandı! Mahkemeden Suat Toktaş kararı
Halk TV ‘bilirkişi’ davasında mütalaa açıklandı! Mahkemeden Suat Toktaş kararı
CHP'li Pala'dan dikkat çeken ekonomik eşitsizlikler açıklaması
CHP'li Pala'dan dikkat çeken ekonomik eşitsizlikler açıklaması
Şampiyonlar Ligi adeta para saçıyor: Bir takım 100 milyon euro kazanabilir
Şampiyonlar Ligi adeta para saçıyor: Bir takım 100 milyon euro kazanabilir
Bella Hadid'den Ramazan ayına özel paylaşım!
Bella Hadid'den Ramazan ayına özel paylaşım!
Bolu'da dernek lokaline kumar baskını
Bolu'da dernek lokaline kumar baskını