Bolu'da dernek lokaline kumar baskını

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Çalışmalar kapsamında şehir genelinde kumar oynanan ve oynatılan mekanlara yönelik baskınlar gerçekleşti.

Bu çerçevede, Bahçelievler Mahallesi'nde kumar oynatıldığı tespit edilen bir derneğin lokaline ekipler tarafından baskın yapıldı.

İş yeri sahiplerinin kumar oynadığı tespit edildi. İş yeri sahibi dahil 5 şahsa kişi başı 9 bin 247 lira olmak üzere toplamda 46 bin 235 lira para cezası kesildi.

Ayrıca şahıslar hakkında işlem de yapıldı.