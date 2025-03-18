Bolu’da dün faaliyeti durdurulmuştu! Tesis alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bolu Valiliği tarafından yapılan denetimde mühürlenerek kapatılan otelin restoranı yangın çıktı. Yangında otelin restoran bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mengen ilçesinin Babahızır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Valiliği tarafından yapılan denetimdeki eksiklikler nedeniyle dün mühürlenerek faaliyetleri durdurulan Rüya Çiftliği Otel'in restoran kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden takviye ekipler de olay yerine gönderildi. Restoran kısmını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında otelin restoran bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu’da dün faaliyeti durdurulmuştu! Tesiste yangın çıktı

Bolu’da dün faaliyeti durdurulmuştu! Tesiste yangın çıktı

Bolu’da dün faaliyeti durdurulmuştu! Tesiste yangın çıktı

Bolu’da dün faaliyeti durdurulmuştu! Tesiste yangın çıktı

Bolu’da dün faaliyeti durdurulmuştu! Tesiste yangın çıktı

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