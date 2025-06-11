Bolu’da facia önlendi! Komşu yangını söndürdü

Bolu'da bir apartman dairesinde çıkan mutfak yangınına komşu müdahale etti. Yangın tüpüyle alevleri söndüren apartman sakini, muhtemel faciayı önledi.

Olay, sabah saatlerinde Tepecik Mahallesi 2703. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairenin mutfağında ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Ev sahibinin durumu fark ederek komşularına haber vermesi üzerine, apartman sakini Hatice Varlık hızla daireye girerek yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Varlık, kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı ancak yoğun dumana maruz kalarak etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dairede soğutma çalışması yaparak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Dumandan etkilenen kadına olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın nedeniyle mutfakta hasar meydana geldi.