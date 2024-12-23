Bolu’da Karaca sürüsü böyle görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu’da yağan kar dağları ve ormanları beyaz örtü ile kapladı. Kar nedeniyle ormanda yiyecek bulamayan karaca sürüsü dağların eteklerine indi. Sürü halinde yaşayan karaca sürüsü bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımdaki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar nedeniyle ormanda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar yaylaların yakınlarına inmeye başladı. Merkeze yakın bir bölgede bulunan yaylada, karaca sürüsü görüntülendi.

Ormanın kar yağmayan bölgelerine yiyecek bulmak için inen karaca sürüsünün yiyecek aradığı görüldü. Sürü halinde dolaşan yabani hayvanlar vatandaş kamerasına yansıdı. Bir süre açıklık alanda yiyecek arayan hayvanlar, ormana girerek bölgeden uzaklaştı.

Bolu’da Karaca sürüsü böyle görüntülendi

Bolu’da Karaca sürüsü böyle görüntülendi

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