Bolu’da motosiklet yolcu minibüsüne çarpıştı

Kaynak: İHA
Bolu’da motosiklet yolcu minibüsüne çarpıştı

Bolu’da iki aracın arasından geçmek isteyen motosiklet yolcu minibüsüne çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Bolu’da D-100 karayolu üzerinde, minibüs ile kamyonun arasında geçmeye çalışan bir motosiklet kazaya sebep oldu. Olay, Ankara istikametine doğru Kartalkaya Kavşağı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Yeniçağa ile Bolu arasında yolcu taşımakta olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 14 ABK 471 plakalı minibüs, önünde seyreden kamyonu sollamak amacıyla sol şeride geçti. Bu sırada, aynı yönde ilerleyen ve Hakan A. tarafından kullanılan 06 CZU 937 plakalı motosiklet, minibüs ile kamyonun arasından geçmeye çalıştı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu motosiklet minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kazanın ardından yaralı sürücü Hakan A.’ya ilk müdahaleyi ambulansta gerçekleştirdi. Yaralı daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bu tür kazalar, trafikte riskli manevraların ve dikkatsiz sürüşün ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle yoğun trafiğin olduğu ana yollarda motosiklet sürücülerinin ekstra dikkatli olması ve diğer araçların arasına sıkışmadan, güvenli bir sürüş hattı oluşturması hayati önem taşıyor.

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