Bolu'da motosikletle pikap çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Bolu'da motosikletle pikap çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli motosiklete pikap çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'da Umutkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı üzerinden, merkez istikametine seyreden M.A.E. yönetimindeki 14 EV 311 plakalı pikap, Yaya geçidinden, karşıya geçmeye çalışan Esma K. idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.

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Çarpanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Esma K. yola savruldu. Bölgeden geçen diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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İhbar üzerine bölgeye sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Esma K. ambulans ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

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Pikap sürücüsü M.A.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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