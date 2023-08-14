Bolu’da orman yangını köylülerin de desteğiyle söndürüldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına erken müdahale faciayı önledi. Köylülerin de desteğiyle söndürülen yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

KAYNAK: İHA
Bolu’da orman yangını köylülerin de desteğiyle söndürüldü

Yangın, Mudurnu’nun Kavallar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavallar yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu 177 Orman Yangın ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü’nden arazözler bölgeye sevk edildi.

aw008380-02.jpgOlay yerine ekiplerden önce varan köylüler, yangına su tankları ve küreklerle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Mudurnu ve Nallıhan'dan orman ekipleri ile Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri köylülerle birlikte kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmasının ardından yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

aw008380-05.jpg
“PİKNİK ATEŞİ OTLARA SIÇRAYINCA ETRAFA YAYILMIŞ”

Kavallar köyünden yangını söndürmek için ormanlık alana gelen bir vatandaş, “Köyden gördük dumanı, hemen müdahaleye geldik. Geldiğimizde ilk müdahaleyi köy muhtarının su tankıyla yaptık. İtfaiye gelmeden ilk müdahaleyi yaptık. Yangın otluk alandan çıkmış sanırım. Ama daha önceden piknik ateşi yakılmış az ileride. Piknik ateşi otlara sıçrayınca etrafa yayılmış” dedi.

Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Süleyman Seba unutulmadı Spor
Süleyman Seba unutulmadı
Markette kan donduran olay. Boşanma aşamasındaki karısını vurup intihar etti Güncel
Markette kan donduran olay. Boşanma aşamasındaki karısını vurup intihar etti
Özge Özpirinççi ve eşinden aşk dolu 10'ncu yıl pozları Magazin
Özge Özpirinççi ve eşinden aşk dolu 10'ncu yıl pozları
Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonet çarpıştı. 33 yaralı Güncel
Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonet çarpıştı. 33 yaralı
AKP'nin ekonomiyi getirdiği durumu böyle özetledi: Annem et istiyor alamıyorum, gizlice ağlıyorum Güncel
AKP'nin ekonomiyi getirdiği durumu böyle özetledi: Annem et istiyor alamıyorum, gizlice ağlıyorum
Chelsea Caicedo transferinde rekor kırdı Spor
Chelsea Caicedo transferinde rekor kırdı
Bolu’da 24 dönümlük buğday tarlası küle döndü Yaşam
Bolu’da 24 dönümlük buğday tarlası küle döndü