Bolu'da şüpheli ölüm: Çalıştığı inşaatta

Bolu'da, inşaat işçisi Erdoğan Öztürk (55) çalıştığı inşaatta ölü vaziyette bulundu. Şüpheli olduğu değerlendirilen olayla ilgili tahkikat başlatılırken, Öztürk'ün cenazesi ise otopsiye getirildi.

Olay, sabah saatlerinde Yukarısoku Mahallesi Ökmen Sokak'taki inşaatta gerçekleşti. İnşaat işçisi Erdoğan Öztürk, çalışma arkadaşları tarafından bina içerisinde hareketsiz vaziyette yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Öztürk'ün vücudunda düşme ya da herhangi bir iş kazası izine rastlanmaması dikkat çekti. Olay yeri incelemesinin ardından, Öztürk'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölümle ilgili tahkikat başlatıldı.