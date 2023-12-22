Bolu’da uyuşturucu denetimi

Kaynak: İHA
Bolu’da uyuşturucu denetimi
Bolu’da düzenlenen denetimlerde, şüpheli bir şahsın üzerinde 38 parça uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Bolu knet merkezinde 2 kişinin hareketlerinden şüphelen ekipler, şüphelileri durdurarak üzerlerinde arama yaptı.

Yapılan üst aramalarında, 31 parça halinde 38,45 gram afyon sakızı maddesi, 7 parça halinde 44,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, R.R. hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, A.M.T. ise uyuşturucu ticareti yapma suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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