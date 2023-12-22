Bolu’da uyuşturucu denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Bolu knet merkezinde 2 kişinin hareketlerinden şüphelen ekipler, şüphelileri durdurarak üzerlerinde arama yaptı.
Yapılan üst aramalarında, 31 parça halinde 38,45 gram afyon sakızı maddesi, 7 parça halinde 44,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden, R.R. hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, A.M.T. ise uyuşturucu ticareti yapma suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.