Bolu'da, yem karma makinesine kapılan besici öldü

Kaynak: DHA
Bolu'da, yem karma makinesine kapılan besici öldü

Bolu Mudurnu’da yem karma makinesine kapılan besici Savaş Şenol, hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyünde besici Savaş Şenol’un önce kolu, ardından da tüm vücudu kendisine ait çiftlikte bulunan yem karma makinesine kapıldı.

Saat 21.30 sıralarında meydan gelen olayı gören çiftliktekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde 43 yaşındaki Şenol'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Şenol'un cesedi, hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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