Bolu’da zehirli boynuzlu engerek yılanı paniği

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu’da zehirli boynuzlu engerek yılanı paniği

Bolu'da, dünyanın en zehirli yılan türleri arasında yer alan ve nesli tehlike altında olan boynuzlu engerek yılanı görüldü.

At Yaylası'nda motosiklet turu yapan doğasever Ufuk Ak ve arkadaşları, bu nadir yılan türüyle karşılaştı. Ak, yılanı cep telefonuyla kaydederek, Bolu'da böyle bir türün varlığını belgelemek istediğini ifade etti. Yılanın zarar görmemesine özen gösterildiğini ve doğaya zarar vermeden geri bırakıldığını belirtti.

Ak, engerek yılanı türlerinin dünya genelinde 34 tür ve 300'den fazla alt türü olduğunu, Türkiye'de ise yaklaşık 15 farklı engerek yılanı türünün bulunduğunu söyledi.

Boynuzlu engerek yılanının, daha önce Bolu'da gördüğü maskeli bir engerek yılanı gibi, bölgede yaşayan nadir türlerden biri olduğunu vurguladı.

Ayrıca, küçük yılanların büyük yılanlardan daha zehirli ve tehlikeli olabileceğini, çünkü zehir salgılama bezlerinin gelişmemiş olması nedeniyle vücutlarındaki zehrin büyük bir kısmını zerk edebildiklerini açıkladı. Büyük yılanların ise ne kadar zehir vereceklerini kontrol edebildiklerini ve vücutlarında sürekli bir zehir deposu bıraktıklarını ifade etti.

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