Bolu'daki o görüntülere Şahan Gökbakar ateş püskürdü: Siz İnsan mısınız?

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 76 kişinin göz göre göre yanarak can verdiği yangın faciası tüm Türkiye’yi derinden sarsarken yan otelde kayak yapmaya devam edenler pes dedirtti.

İnsanların kurtulmak için metrelerce yükseklikten aşağı atladığı, camlarda çaresizce yanarak can verdiği otelin yanındaki otelde kayak yapanların görüntüsü, tepkilere neden oldu.

'SİZ İNSAN MISINIZ?'

Sosyal medya hesabı X üzerinden “Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş... Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya... Lan siz nasıl insansınız?” diyerek ateş püskürdü.

Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş...

Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya... Lan siz nasıl insansınız? — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) January 21, 2025

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Gökbakar’ın paylaşımının altına

“İnsan görünümlüler Şahan bey insan değiller”, “Kayak pistini kapatalım bile dememişler şu günde”, “Eskiden köyde cenaze olduğunda televizyon bile açılmazdı, eski dediğim de çok değil 10 15 yıl önce” gibi yorumlar yapıldı.