Bolu'nun içme suyu alarm veriyor! 4 aylık su kaldı

Bolu’nun içme suyu kaynağı olan Gölköy Barajı Gölü’nde su seviyesi yüzde 35’e kadar düştü.

Göl, kış ve ilkbahar aylarında bol yağış alarak tam kapasiteye ulaştı.

Ancak, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sulama amacıyla barajdan su kullanılması nedeniyle su miktarı azaldı.

Bolu'da bisiklete binen çocuk dehşeti yaşadı! Önce yanmaya başladı ardından bomba gibi patladı

Şu an itibarıyla Gölköy Barajı Gölü'nde sadece dört aylık içme ve kullanma suyu rezervi bulundu.

Bolu Valiliği, tarım alanlarına su verilmesini durdurma kararı aldı.

Su seviyesindeki azalma, havadan dron ile görüntülendi.