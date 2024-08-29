Bolu'nun içme suyu alarm veriyor! 4 aylık su kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'nun içme suyu alarm veriyor! 4 aylık su kaldı

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı baraj gölü alarm verdi. 4 aylık su kaldığı bildirildi.

Bolu’nun içme suyu kaynağı olan Gölköy Barajı Gölü’nde su seviyesi yüzde 35’e kadar düştü.

Göl, kış ve ilkbahar aylarında bol yağış alarak tam kapasiteye ulaştı.

Ancak, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sulama amacıyla barajdan su kullanılması nedeniyle su miktarı azaldı.

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Şu an itibarıyla Gölköy Barajı Gölü'nde sadece dört aylık içme ve kullanma suyu rezervi bulundu.

Bolu Valiliği, tarım alanlarına su verilmesini durdurma kararı aldı.

Su seviyesindeki azalma, havadan dron ile görüntülendi.

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