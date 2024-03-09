Bolu'nun incisi beyaz örtüyle kaplandı

Dün gece saatlerinde Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Bolu’nun doğa harikası ve incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı da karın güzelliğini gözler önüne serdi.

Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz kar örtüsüyle kaplanırken, doğa yürüyüşü yapıp güzel anlar yaşamak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Ziyarete gelen tatilciler, hoş manzara karşısında bol bol poz verip fotoğraf çekti.

Gölün etrafında golf araçlarıyla gezintiye çıkan vatandaşlar, kar kalınlığının 5 santimetreye çıktığına şahit oldu. Kar yağışı aralıklarla sürüyor.