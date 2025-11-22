Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor Amedspor'u konuk etti.

Amedspor, Diagne'nin 7. dakikada bulduğu golle karşılaşmaya hızlı başlasa da Florent Hasani'nin 19. dakikada attığı golle skoru eşitleyen Boluspor 26'da yine Hasani'nin penaltı noktasından ağları havalandırmasıyla öne geçti.

Yalnızca 5 dakika sonra Mehmet Yeşil'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran Boluspor ilk yarının uzatma dakikalarında bu kez Balbudia'nın penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru 4-1'e getirdi. İlk yarının sonunda Afena-Gyan'ın gördüğü kırmızı kartla konuk ekip ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.

Mücadele başka gol sesi çıkmadı ve Amedspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi Bolu'da son buldu.

Bu sonuçla Boluspor puanını 20'ye yükseltirken Amedspor 26 puanda kaldı.