Bora Akkaş'ın eşi karnı burnunda görüntülendi. Plajda aşerdi bakın ne istedi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile geçtiğimiz Şubat ayında İtalya'da evlenmişti.
Milano'da gerçekleşen nikâh sonrasından çiftten bebek haberi gelmişti.
Bora Akkaş ve Oben Alkan, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.
Doğuma sayılı günler kala çift, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.
Mekanın iskelesine çıkan çift, kendilerini serin sulara bıraktı. Deniz içerisinde sohbet eden ikili, kısa süren deniz sefası sonrası iskeleden çıkarak, şezlongun yolunu tuttu.
Bu sırada Oben Alkan’ın görevlilerden karpuz istediği görüldü.
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