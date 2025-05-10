Borç- alacak kavgasında 2 genç birbirini bıçakladı

Olayda Mert B. (20) ile Mert Ali A. (25) karşılıklı olarak birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAVGA HUNAT MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mert B. ile Mert Ali A. arasında borç-alacak meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek fiziksel çatışmaya dönüştü.

İKİ GENÇ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte taraflar yanlarında taşıdıkları bıçakları kullanarak birbirlerini yaraladı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, her iki yaralıyı da çeşitli hastanelere sevk etti.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Polis ekiplerinin, kavganın çıkış nedeni ve olayın detaylarına ilişkin soruşturması sürüyor.