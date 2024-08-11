Borç batağındaki AKP'li belediyeden milyonluk araç ihalesi

Milyonluk araç ihalesi için 7 firma dosya verdi ancak 6 firma ihaleye giremedi. İhaleyi 125 milyon 347 bin TL bedelle Giray Turizm Petrol Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin aldığı belirlendi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında belediyelerin araç kiralamalarının yasak olmasına rağmen AKP’li belediyeler milyonluk ihalelerle genelgeyi yok saydı. 649 milyon 78 bin TL borcu olan Şanlıurfa’nın AKP’li Eyyübiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 14 Haziran’da belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 98 adet araç kiralama hizmet alım ihalesi gerçekleştirdi.

131 milyon 925 bin TL'lik ihaleye 7 firmadan 6’sı giremedi. Giray Turizm Petrol Ürünleri ve Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ihaleye tek girerek 125 milyon 347 bin 500 TL bedelle ihalenin sahibi oldu. Belediye ile ihaleyi kazanan firma arasında 1 Temmuz’da sözleşme imzalanırken sözleşmenin süresi ise 1 Temmuz 2024 ile 1 Temmuz 2027 olduğu ortaya çıktı.

“6 FİRMA İHALEYE GİREMEDİ”

İhaleye tek bir firmanın girdiği ve rekabet ortamının sağlanmadığını söyleyen Eyyübiye Belediyesi YRP Meclis Üyesi Bilal Tekatlı konuya ilişkin, “Eyyübiye Belediyesi Haziran ayında 98 tane araç kiralama ihalesi yapmış 125 milyon TL’ye ihale edilmiş bu ihale açık ihale olmasına rağmen 7 firmanın ihaleye girmesine rağmen 6 firmanın teklifi reddedilmiş ve Giray Turizm Petrol Ürünleri Pazarlama ve Ticaret şirketine ihale verilmiş.

Bu araçların nerelerde kullanılacağına dair mecliste sormamıza rağmen bize sözümüzü kesildi herhangi bir cevap verilmedi. AKP’li meclis üyelerinin bile bu ihaleden haberi yoku onlarda bizden öğrendi. Bu ihale açık ihale olmasına rağmen yöntemi kesinlikle ısmarlama bir ihaledir. Çünkü 7 firmanın 6 tanesini ihaleye sokmuyorsun tek bir firma kaldığı zaman bu ihale 21B’ye dönmüş olur. Kamu İhale Kanunun 5’inci maddesine göre ihalede yeteri kadar rekabet ortamı sağlanmadığı taktirde ihalenin iptali gerekir” ifadelerini kullandı.