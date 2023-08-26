Borç yapılandırmada avantajlı ödeme için son tarih yaklaştı

SGK borçlarının yapılandırılmasının ardından borçların ödeme süresi 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Bu tarih de sigorta primi ve yapılandırma borçlarının aynı güne denk gelmesi nedeniyle sistemde yoğunluk oluşturmaması adına 3 Ağustos'a ertelenmişti.

SON TARİH YAKLAŞIYOR

SGK'nın 11 Ağustos'taki açıklamasına göre 3 Ağustos'a kadar borçlarını ödemeyenler için avantajlı ödeme fırsatı 31 Ağustos tarihine dek devam ediyor.

Buna göre bu ayın sonuna kadar borcunu ödeyecekler için katsayı hesaplanmayacak.