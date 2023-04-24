Borçlar Hazine'yi KİTledi. 6,8 milyar TL’ye fırladı

AKP iktidarında kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle mali yapıları bozulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) 2019'da 3,5 milyar TL olan Hazine borcu nisan ayı itibarıyla 6,8 milyar TL’ye fırladı. TCDD, TEİAŞ, BOTAŞ en borçlu KİT’ler arasında yer aldı.

Borçlar Hazine'yi KİTledi. 6,8 milyar TL’ye fırladı

AKP iktidarının çiftliğine dönüşen Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) Hazine’ye olan borçlarında çarpıcı artış yaşandı. Yönetim kadrosunda yer alan isimler itibarıyla “AKP’nin arka bahçesi haline getirildi” eleştirilerinin yöneltildiği TCDD, en fazla Hazine borcu olan KİT oldu.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Yalnızca TCDD’nin borcu, dört KİT’in toplam Hazine borcunun yüzde 87’sini oluşturdu. Hazine borcu olan KİT’ler listesinde ilk sırada yer alan TCDD’nin 5,9 milyar TL’lik borcunun 2,8 milyar TL’sinin vadesinin geçtiği belirtildi.

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ARTIŞ BİR KAZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine Alacak Stoku verilerini açıkladı. Veriler, KİT'lerin Hazine borcunda yıllara göre yaşanan artışı bir kez daha gözler önüne serdi. TCDD, uzun süredir elinde bulundurduğu en fazla Hazine borcu olan KİT olma unvanını yine kimseye kaptırmadı.

TCDD LİSTE BAŞI

Bakanlığın verilerine göre, 31 Mart itibarıyla dört adet KİT’in toplam Hazine borcu, 6 milyar 834 milyon 516 bin TL’ye ulaştı. KİT'lerin Hazine borçlarına göre sıralandığı listede TCDD, 5 milyar 981 milyon 426 bin TL’lik borç ile ilk sırada yer alırken diğer KİT’lerin borç bakiyeleri şöyle sıralandı:

•TEİAŞ: 732 milyon 42 bin TL

•EÜAŞ: 107 milyon 880 bin TL

•BOTAŞ: 13 milyon 169 bin TL

ÇARPICI ARTIŞ

BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ ve TCDD’nin Hazine borcunda yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. 2018 yılında 3 milyar 307 milyon 110 bin TL’lik Hazine borcu bulunan dört KİT’in, 2019-2023 (Ocak-Mart) dönemindeki borçları yıllara göre şöyle kaydedildi:

•2019: 3 milyar 520 milyon 69 bin TL

•2020: 4 milyar 209 milyon 299 bin TL

•2021: 5 milyar 595 milyon 423 bin TL

•2022: 6 milyar 721 milyon 562 bin TL

•2023 (Ocak-Mart): 6 milyar 834 milyon 516 bin TL

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