Borcu olan milyonları ilgilendiren gelişme. Borç yapılandırması için hükümeti çağrı

Yeni bir yapılandırma kanununun ihtiyaç olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçların tahsil edilmesi durumunda yeni bir vergi artışına gerek kalmayacağını savundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ve vatandaşın rahatlaması için yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılmasının şart olduğunu söyleyerek hükümete seslendi.

Palandöken, yaptığı açıklamada yüksek enflasyonun esnafı da büyük ölçüde etkilediğine dikkat çekti.

Palandöken esnafın giderlerinin giderek arttığını ancak gelirlerinin azaldığını belirterek esnafın vergi ve prim borçlarını artık zamanında ödeyemediğini dile getirdi.

Palandöken esnaf grubunun nefes alabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanması için önceki yıllarda olduğu gibi tüm vergi cezalarında, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezalarında, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçlarında ve de destekleme primi borçlarında kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.