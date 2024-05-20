Borcu olan milyonları ilgilendiren gelişme. Borç yapılandırması için hükümeti çağrı

Kaynak: AA
Borcu olan milyonları ilgilendiren gelişme. Borç yapılandırması için hükümeti çağrı
Prim, vergi, kredi kartı, KYK borcu bulunan milyonlarca kişi borç yapılandırması için beklerken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken hükümete seslenerek bir an önce borç yapılandırması düzenlemesi yapılmasını istedi.

Yeni bir yapılandırma kanununun ihtiyaç olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçların tahsil edilmesi durumunda yeni bir vergi artışına gerek kalmayacağını savundu.

paranet-001.jpg

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ve vatandaşın rahatlaması için yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılmasının şart olduğunu söyleyerek hükümete seslendi.

Palandöken, yaptığı açıklamada yüksek enflasyonun esnafı da büyük ölçüde etkilediğine dikkat çekti.

12.jpg

Palandöken esnafın giderlerinin giderek arttığını ancak gelirlerinin azaldığını belirterek esnafın vergi ve prim borçlarını artık zamanında ödeyemediğini dile getirdi.

Palandöken esnaf grubunun nefes alabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanması için önceki yıllarda olduğu gibi tüm vergi cezalarında, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezalarında, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçlarında ve de destekleme primi borçlarında kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

İlgili Haberler
Ünlü ekonomist emekli destek paketini böyle tiye aldı: Hadi yine iyisiniz gençler
5 yıl erken emekli olmak için sayılı gün kaldı. 1.1 milyon kişi torba yasaya girdi
Emekli maaşlarına kaç lira refah payı eklenecek. Uzman isim açıkladı
Çalışanın fazla mesaisine de yasak geldi. 81ile yazı gitti
Mahfi Eğilmez'den ders gibi yazı. Dolardan TL'ye geçişin nedenlerini tek tek açıkladı
Emeklinin beklediği haber SGK Uzmanı Ali Tezel'den geldi. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak
Son Haberler
Van’da AFAD personelleri İran'a intikal ediyor Yerel Haberler
Van’da AFAD personelleri İran'a intikal ediyor
Ev sahibinin ulaşamadığı kiracı evde ölü halde bulundu Yerel Haberler
Ev sahibinin ulaşamadığı kiracı evde ölü halde bulundu
Ayhan Bora Kaplan davasında tutuklananlardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı Gündem
Ayhan Bora Kaplan davasında tutuklananlardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı
Kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu Yerel Haberler
Kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
Fatih Terim gitti şampiyon belli oldu Spor
Fatih Terim gitti şampiyon belli oldu
Fenerbahçe Samandıra'da şampiyon gibi karşılandı Spor
Fenerbahçe Samandıra'da şampiyon gibi karşılandı
Rusya İran’a yardım teklifinde bulundu Dünya
Rusya İran’a yardım teklifinde bulundu