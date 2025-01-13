Borcu olanlar dikkat! SGK banka hesaplarına bloke koydu

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SGK borcu olan vatandaşlara kötü haberi verdi.

9,4 Milyon Genel Sağlık Sigortası prim borçlularına e-haciz gönderildiğini belirten Cenkçi, bu kişilerin banka hesaplarına blokeler konulduğunu açıkladı.

"9,4 MİLYON GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLULARINA E-HACİZ GÖNDERİLDİ"

Cenkçi yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“9,4 Milyon Genel Sağlık Sigortası prim borçlularına e-haciz gönderildi, banka hesaplarına blokeler konuldu.

Milyonlarca esnafımız bu ağır ekonomik krizde ne yazık ki SGK işveren prim ve Vergi borçlarını ödemedikleri için hacizlik oldular.

Yönetemediğiniz ekonominin oluşturduğu krizin ağır faturasını yine toplumun boynuna astınız.

Vatandaşlarımız kapsamlı bir kamu borç yapılandırması beklerken, şimdi Sayın Bakan YAPILANDIRMA YOK diyor.

Ne oldu da aylardır planladığınız borç yapılandırma düzenlemesinden vazgeçtiniz? Üstelik Maliye Bakanı Şimşek’in tahsil kabiliyeti olarak gördüğü ve istediği yapılandırmadan.

Çünkü belediyelerin borcu size siyasi bir malzeme. Kullan kullanabildiğin kadar.

Yapılandırma çıkarsa başta CHP’li belediyeler olmak üzere muhalefet siyasi parti belediyeleri yararlanacak ve bu sizin işinize hiç gelmeyecek.

Yapılandırmadan bu sebeple vazgeçtiğinizi bilmediğimizi mi zannediyorsunuz?

Ayrıca yandaş kanalın @HaberturkTV candaş gazetecisi @fevzickr bey, belediyeler özelinde yapılandırma sorusuyla kamu hizmeti yaptığınızı zannetmeyin. Sormanız gereken ise; “kamu borçlarından dolayı hacizlik olan milyonlarca vatandaşımız için yapılandırma çıkacak mı” olmalıydı.

Körler sağırlar, birbirini ağırlar!”