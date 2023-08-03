Borcu olanlar dikkat son gün

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ile sigorta primi borçları için bugün son ödeme günü. Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü ise yarın.

KAYNAK: AA
Borcu olanlar dikkat son gün

SGK borçlarında yapılandırmada bugün son ödeme günü. Vergide ise son gün yarın...

Borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatılmıştı.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi.

Ödemelerin bugün 23:59'a kadar yapılması gerekiyor.

VERGİ BORÇLARI İÇİN SON GÜN İSE YARIN

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

Motorlu Taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü yarın.

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