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Trabzonspor İsviçre'de

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Basel ile oynayacağı maç için İsviçre'ye geldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 18:48
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Bordo mavili ekip Basel maçı için İsviçre'de

Trabzonspor İsviçre'de
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Bordo-mavililer, THY'ye ait tarifeli uçak ile yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından Basel'e gelerek kamp yapacağı otele yerleşti.

Trabzonspor, konaklayacağı otel önünde bir grup taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verirken takıma da sevgi gösterileri yaptı. Karşılamada bordo-mavili taraftarlarla birlikte Fenerbahçe taraftarı da yer alarak Avcı ve oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, bu akşam maçın oynanacağı St. Jakob-Park'ta ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Brezilyalı oyuncu Vitor Hugo, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

 

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