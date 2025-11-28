Biçok işletme sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri vatandaşlara satmaya devam ediyor. Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve gıda güvenliğini korumak amacıyla ilçedeki börek, pide ve lahmacun üretim ve satış yerlerinde kapsamlı denetim yaptı.

Kontrollerde hijyen koşulları, çalışanların kişisel temizliği, iş yeri ruhsatları, saklama koşulları ve ürünlerin gramaj uygunlukları tek tek incelendi.

Sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu. 9 işletmeye 13 idari işlem uygulandı.