2020 yılında dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Covid'in hem insani hem de siyasi etkileri sürüyor. İngiltere'de dönemin Başbakanı olan Boris Johnson hükümetinin yetersiz adımlarının 23 bin cana mal olduğu belirtildi. Soruşturma konusu oldu.

800 sayfalık kapsamlı soruşturma raporunda, dönemin başbakanı Boris Johnson liderliğindeki İngiltere hükümetinin attığı adımlar yetersiz bulundu. BBC'de yer alan habere göre sözkonusu raporda dönemin muhafazakar yönetiminin bazı kararları geç aldığı, bunun da 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Buna göre, eğer ilk dalgadaki kapanma kararı bir hafta daha erken alınabilseydi, 23 bin kişinin Covid kaynaklı olarak hayatını kaybetmesi engellenebilirdi.

Uzun süredir beklenen rapora göre, 2020'nin Mart ayındaki ilk "kapanma" kararı geç alındı. Öte yandan rapora göre, eğer hükümet sosyal mesafe ve semptom gösteren kişilerin izole olması yönünde daha erken kararlar alabilseydi, kapanmaya da gerek olmayabilirdi.

Raporda ayrıca Covid kısıtlamaları sırasında çocukların ve eğitimin de geri plana atıldığı tespit edildi. Yani dönemin hükümeti, okulların kapatılmasının sonuçlarını yeterince hesaplayamadı. Diğer yandan, hükümetin önde gelen isimlerinin Covid kurallarını çiğnemesi, toplumda bu kurallara yönelik güven kaybına neden oldu. Boris Johnson, Covid döneminde yaptığı bir parti nedeniyle tepki çekmişti.

Raporda dönemin yönetiminin sorumlu tutulduğu başarısızlıklar şöyle belirtildi.

- İkinci dalga başladığında ve Başbakan Boris Johnson daha sert kısıtlamaların gerekliliği konusunda net bir politika belirlemedi. Covid'in ilk döneminde yaptığı hataları, ikinci dalgada da yineledi.

- Politikacıların ve danışmanlarının kural ihlalleri halkın güvenini sarstı. Bu nedenle halkın, tedbirlere tam olarak uymama riski doğdu

- Yaşlılar, engelliler ve bazı etnik azınlıklar gibi hassas gruplar üzerindeki etki yeterince dikkate alınmadı.

- Çocuklara yeterince öncelik verilmedi.

Covid-19 salgınının "pandemi" olarak nitelendirildiği dönemde Birleşik Krallık'ta 247 binden fazla kişi hayatını kaybetti.