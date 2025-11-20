İngiltere Başbakanı Keir Starmer, göçmenlerin ülkeye yerleşmek için beklemesi gereken süreyi 5 yıldan 10 yıla çıkartacağını belirtmişti. Starmer bu planla ülkedeki göç krizini çözmeyi hedeflese de başka bir krizi tetikleyecek gibi duruyor.

Yapılan bir araştırmaya göre , hükümetin göçmenlere yönelik planı nedeniyle İngiltere'de 50 bine yakın hemşire istifa edebilir. Bu da ülkenin görüp göreceği en büyük sağlık krizine yol açabilir. The Guardian'ın Sağlık editörü Andrew Gregory'nin haberine göre göçmenleri 10 yıl bekletme tasarısı aynı zamanda yabancı işçilerin gerekliliklerini lisans düzeyine çıkarmayı ve kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil İngilizce dil standartlarını yükseltmeyi içeriyor.

'GÖÇMENLERE SİYASİ TOP MUAMELESİ YAPIYORLAR'

Hemşirelik sendikaları liderleri, Guardian'a sözkonusu planın "ahlaksızlık" olduğunu ve yüksek vasıflı göçmenlere "siyasi top" muamelesi yapıldığını belirtti. Sendika liderleri, hemşirelerin toplu halde istifa ve göç etme olasılıklarının hükümetin sağlık sistemini geliştirme çabalarını sekteye uğratacağı görüşünde.

İngiltere'de sağlık sisteminin en büyük sorunlarından biri, uzun bekleme süreleri. Kimi hastalar acil servislerde tedavi görebilmek için 10 saatleri bulan bir süre beklemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla zaten reforma ihtiyaç duyan bu sistem, şimdi iyiden iyiye tehdit altında.

İngiltere'deki 794 bin kişilik toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 25'ini yabancı hemşireler oluşturuyor. Bu oran da 200 binden fazla yabancı hemşire anlamına geliyor. Konuyla ilgili yapılan bir ankete göre hükümetin süresiz oturma izni konusunda önerdiği değişiklikler endişeye yol açtı ve birçok kişi artık İngiltere'den ayrılmayı düşünüyor.

İngiltere'nin mevcut hükümeti ise sözkonusu önlemleri, ülkenin aşırı sağcı siyasetçisi Nigel Farage'ın Reform UK partisinin yükselişini engellemek adına gündeme alıyor.