Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 34,79 puan ve yüzde 0,36 değer kaybederek 9.645,01 puandan haftanın ikinci iş gününe giriş yaptı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksinde düşüş yaşanırken, Sektör endekleri arasında en çok kazandıran madencilik oldu. En çok kaybettine ise menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BISt 100 endeksi dün günü yüzde 1,37 değer kaybıyla 9.679,80 puanla tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirten analistlere görü bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına olacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndaki gelişmeler ve katılımcıların açıklamaları da bugün yakın takip altında olacak. Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise IMF toplantılarındaki gelişmeler ve Powell'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.