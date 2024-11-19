Borsa güne yükselişle başladı 19-11-2024

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı 19-11-2024

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 yükselişle 9.430,99 puandan başladı.

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 35,60 puan ve yüzde 0,38 artışla 9.430,99 puandan yene güne giriş yaptı

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,79 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 9.395,39 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), cari işlemler dengesi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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