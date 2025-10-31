Dün satış baskın bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 kayıpla 10.837,30 puandan kapattı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,55 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 10.854,85 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,21 artış gösterdi.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,16 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,38 ile iletişim oldu.Küresel piyasalar, Fed'in bu yılki faiz indirimlerini bitirmiş olabileceği beklentileriyle ve bazı büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sonuçlarının ardından negatif yönde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile dış ticaret dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi enflasyonu ve Almanya perakende satış verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerini direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerini destek olarak gösterdi.