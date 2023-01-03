3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 5.697,61 puan ile rekor seviyeden başladı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:15
Takip Et

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
+
Aa
-

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,51 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 5.697,61 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80'le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,08'le bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından kapanış rekorunu yüzde 2,76 geliştirerek 5.661,10 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında çoğu yatırımcının tatilden dönmesiyle yön arayışının etkili olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içi ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.550 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, aralıkta TÜFE'nin yüzde 2,61 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
3
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
5
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
6
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.