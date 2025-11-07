Dün alıcılı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 primle 11.073,27 puandan kapattı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 9,47 puan ve yüzde 0,09 artarak 11.082,74 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 1,21 geriledi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,73 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de iş gücü piyasasının soğuduğuna dair işaretler ve teknoloji hisselerindeki “aşırı değerleme” kaygılarının devam etmesiyle risk iştahı sınırlı kalıyor.Bunun yanı sıra, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın 4. Enflasyon Raporu sunum toplantısı izlenecek. TCMB, yılın 3. raporunda 2025 sonu enflasyonunu yüzde 25-29 bandında, 2026 sonu için ise yüzde 13-19 aralığına ineceği tahmininde bulunmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu ile hazine nakit gerçekleşmelerinin, yurt dışında Almanya dış ticaret verileri ve ABD Michigan tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.ABD’de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle bugün resmi veri akışının gerçekleşmeyeceğini vurgulayan analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerini direnç, 11.000 ile 10.900 puanları ise destek olarak gösterdi.