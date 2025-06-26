Borsa günü nasıl tamamladı? En çok hangi sektörler düşüş yaşadı! (26 Haziran 2025)

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 117,47 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 68,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,44 değer yitirdi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,39 ile spor oldu.

ABD’de parasal gevşeme sürecine dair belirsizlikler sürerken, küresel piyasalarda İsrail-İran ateşkesinin olumlu etkileri devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de 2025’in ilk çeyreğine ait GSYH yüzde 0,5 ile beklentilerin ötesinde daraldı.

Analistler, ABD ekonomisindeki küçülmenin, şirketlerin gümrük tarifelerinden kaçınmak için yaptığı yoğun ithalattan kaynaklandığını, bu ithalatın dengelenmesiyle ekonominin önümüzdeki aylarda yeniden büyüyeceğini öngördü.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise ABD’de PCE fiyat endeksi, İngiltere’de büyüme, Japonya’da büyüme ve Tokyo TÜFE’nin dikkat çekeceğini belirtti. ABD’de açıklanacak PCE verisinin, Fed’in yol haritasına dair ipuçları verebileceği ifade edildi.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerini destek, 9.500 ve 9.600 puanını direnç olarak değerlendirdi.