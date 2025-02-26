Borsa günü nasıl tamamladı? Hangi sektör kazandırdı, hangi sektör kaybettirdi? (26 Şubat 2025)

Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,60 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.