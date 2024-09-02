Borsa günü yükselişle tamamladı

Endeks, önceki kapanışa göre 276,96 puan artarken, işlem hacmi 87,6 milyar lirayı buldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,65 ile en büyük kazancı sağlarken, holding endeksi yüzde 2,84 değer kazandı. Spor endeksi ise yüzde 2,85 ile en fazla kaybı yaşadı.

Analistler, küresel piyasaların bu hafta ABD'deki istihdam raporu gibi önemli makroekonomik verilerle şekilleneceğini belirtti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetmeye başlaması beklenirken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Yarın, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'deki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları gibi veriler öne çıkacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyeleri direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyeleri ise destek olarak değerlendiriliyor.

Borsa yükseldi: BIST 100 endeksi 10.087 puanı aştı

Beklenti Anketi'ne göre, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 artması beklenirken, yıllık enflasyon oranının yüzde 61,78'den yüzde 52,20'ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise ağustosta yüzde 42,84 olarak öngörülüyor.