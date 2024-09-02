Borsa yükseldi: BIST 100 endeksi 10.087 puanı aştı

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 254,02 puan artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 46,6 milyar liraya ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 4,21'lik artışla en çok kazandıran sektör olurken, holding endeksi de yüzde 2,48 değer kazandı. Ancak spor endeksi yüzde 3,30 gerileyerek tek kaybeden sektör oldu.

Analistler, küresel piyasaların ABD'nin istihdam raporu gibi kritik makroekonomik verileri izleyerek haftaya temkinli bir başlangıç yaptığını belirtiyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasını kademeli olarak gevşeteceği beklentisi devam ederken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Teknik açıdan ise BIST 100 endeksi için 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyeleri ise destek olarak takip ediliyor.

Borsa haftaya yükselişle başladı