Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kazandı

Bankacılık endeksi yüzde 3,62, holding endeksi ise yüzde 2,35 oranında değer kazandı.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 4,95 ile iletişim sektörü elde ederken, en çok kaybı ise yüzde 2,04 ile sigorta sektörü yaşadı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimlerine gitme ihtimalinin güçlenmesi ve Avrupa'daki merkez bankalarının gevşek para politikalarının, küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahını artırdığını belirtiyor.



İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu. BoE'nin açıklamasında, üyelerin yedisinin faizi sabit tutma, ikisinin ise 25 baz puan indirme yönünde oy kullandığı ifade edildi.



Diğer yandan, İsviçre Merkez Bankası (SNB), ekonomik desteği sürdürmek amacıyla politika faizini ikinci kez 25 baz puan indirerek, gelişmiş ülkeler arasında gevşek para politikası uygulayan öncü ülkeler arasındaki yerini korudu.



Analistler, yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise global imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini söylüyor.



Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.800 ve 10.900 puan seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puan seviyeleri ise destek olarak görülüyor.