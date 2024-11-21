Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi sektörler kazandırdı (21 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi sektörler kazandırdı (21 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,72 artışla 9.367,77 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 103,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 335,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,78, holding endeksi yüzde 3,76 değer kazandı. Sektör endekslerinin tamamı kazandırırken, en çok yükselen yüzde 9,09 ile madencilik oldu. Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. PPK duyurusunda, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (21 Kasım 2024)Borsa günün ilk yarısında yükseldi (21 Kasım 2024)

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Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da büyüme ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyorlar.

Borsa güne yükselişle başladı (21 Kasım 2024)Borsa güne yükselişle başladı (21 Kasım 2024)

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