Borsa günün ilk yarısında yükseldi (21 Kasım 2024)

Dün 9.031,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 48,02 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,36 puan ve yüzde 1,23 artışla 9.143,18 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.069,91, en yüksek 9.148,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 0,82 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükselirken, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Borsa güne yükselişle başladı (21 Kasım 2024)