Borsa günün ilk yarısında geriledi (25 Nisan 2025)

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 9,57 puan azaldı. Toplam işlem hacmi 35,2 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Sektör endeksleri arasında finansal kiralama faktoring yüzde 6,25 ile en çok kazandıran, bankacılık ise en fazla değer kaybeden sektör oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik ve güçlü teknoloji bilançoları pozitif bir seyir sağlıyor.

Analistler, yoğun bilanço sezonu nedeniyle yurt içi ve yurt dışında hisse ve sektör bazlı hareketler beklendiğini ifade etti.

Günün devamında yurt içinde TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantı özeti, sektörel enflasyon beklentileri, haftalık para ve banka istatistikleri ile Standard & Poor’s’un Türkiye değerlendirmesi; yurt dışında ise ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100’de 9.400 ve 9.300 puan destek, 9.550 ve 9.650 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.