Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi sektörler değer kaybetti (13 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kaybederek 9.800,37 puana geriledi. Düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,24 puan azalarak 9.800,37 puana düştü. Toplam işlem hacmi ise 44,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi ise yüzde 2,11 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tamamı gerilerken, en fazla kayıp yüzde 2,59 ile iletişim sektöründe görüldü.

Küresel piyasalarda, ABD'nin geçen hafta açıklanan istihdam raporunun ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirim sürecine devam edeceği yönündeki beklentilerle negatif bir seyir izleniyor. Bu hafta ise ABD'de açıklanacak enflasyon verileri dikkatle izlenecek. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Kasım ayında 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla kaydedildi.

Analistler, öğleden sonra yurt içi veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici enflasyonu beklentisi ve federal bütçe dengesi gibi verilerin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin ise direnç noktaları olarak takip edileceği ifade ediliyor.