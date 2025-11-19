Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 167,72 puan artışla 10.896,32 puana ulaşan endeks, yükseliş eğilimini korudu.Toplam işlem hacmi 73,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla yükseliş bankacılıkta görülürken, tek düşüş yüzde 0,34 ile madencilik sektöründe oldu.Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerindeki "yüksek değerleme" kaygılarının baskısı sürerken, yurt içinde BIST 100 endeksi bankacılık önderliğinde alıcılı seyretti.

Analistler, günün kalanında ABD dış ticaret dengesi ile FOMC tutanaklarının izleneceğini kaydederek, teknik olarak BIST 100'de 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.