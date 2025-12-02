Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,68 puan ve yüzde 0,2 artışla 11.139,13 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 79,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,92 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 7,95 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel pozitif bir seyir izledi. Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.